سرپرست اداره‌ کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان گفت: جشنواره گلاب‌گیری بانه به‌عنوان دهمین رویداد گردشگری استان، در تقویم رویداد‌های گردشگری جمهوری اسلامی ایران ثبت شد.

به‌ گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، پویا طالب‌نیا گفت : بر اساس گواهی‌نامه صادره از وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، این رویداد در راستای تحقق راهبرد ساماندهی و حرفه‌ای‌سازی گردشگری رویداد‌ها در تاریخ ۵ آذرماه ۱۴۰۴ با شماره ۱۰۴۱۹۱۱۰۹ در سطح محلی و در فهرست رویداد‌های گردشگری کشور به ثبت رسید.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی کردستان با بیان اینکه رویداد جشنواره گلاب گیری بانه هر ساله در بازه زمانی دهم خرداد ماه برگزار می‌شود، افزود: با ثبت این رویداد، شمار رویداد‌های گردشگری ثبت‌شده استان کردستان به ۱۰ مورد رسید.

طالب‌نیا یاد گفت : ثبت جشنواره گلاب‌گیری بانه ، گامی موثر در معرفی ظرفیت‌های فرهنگی ، آیینی و گردشگری کردستان و توسعه گردشگری مبتنی بر فرهنگ بومی به‌شمار می‌رود.

مراسم عروسی پیرشالیار، مراسم کومسا، جشن بزرگ نوروز سنندج، نوروز تنگیسر، نوروز زمستانه و جشنواره توت‌فرنگی سنندج در روستای شیان، مراسم هزاردف پالنگان، جشنواره هه‌لپه‌رکی بانه، جشنواره انگور حسن‌آباد یاسوکند بیجار و جشنواره گلاب‌گیری بانه ۱۰ رویداد گردشگری استان کردستان هستند که در تقویم رویداد‌های گردشگری جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده است.