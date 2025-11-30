پلمب دو واحد متخلف تولید خوراک دام در عجب شیر
در پی نظارت بر زنجیره عرضه و توزیع نهادههای دامی دو واحد صنفی تولید کننده خوراک دام در عجبشیر به دستور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پلمب و برای آنها پرونده قضایی تشکیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،با دستور محمد زمانی دادستان عمومی و انقلاب عجبشیر دو واحد متخلف تولید خوراک دام به اتهام احتکار مقادیر قابل توجهی نهاده دامی شناسایی و پلمب شدند.
وی با تاکید بر تداوم نظارتها گفت:هدف از این اقدامات، جلوگیری از اخلال در تامین نهادههای دامی و حمایت از دامداران و تولیدکنندگان قانونمدار است.
وی هشدار داد که واحدهای متخلف با برخورد قاطع قضایی روبرو خواهند شد.