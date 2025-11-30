پلمب دو واحد متخلف تولید خوراک دام در عجب شیر

در پی نظارت بر زنجیره عرضه و توزیع نهاده‌های دامی دو واحد صنفی تولید کننده خوراک دام در عجب‌شیر به دستور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پلمب و برای آنها پرونده قضایی تشکیل شد.