به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۲۲ نشانگر هوای «ناسالم» برای افراد حساس است و این شاخص در یکی، ۲ ساعت گذشته نیز با عدد ۱۳۴ گویای ناسالم بودن و آلودگی هوا برای افراد حساس است.

سعید محمودی با بیان اینکه کیفیت هوای چهار منطقه سالم و هوای هشت منطقه دارای ایستگاه سنجش آلودگی مشهد در شرایط ناسالم برای تمامی افراد است، اضافه کرد: شاخص کیفیت در ۱۱ منطقه دیگر در شرایط «ناسالم» برای افراد حساس است.

وی اظهار کرد: در شرایط کنونی افراد حساس مانند بیماران قلبی - تنفسی، کودکان و زنان باردار باید از تردد غیرضروری در سطح شهر خودداری کنند و در صورت اضطرار برای خروج از منزل حتما توصیه‌های خودمراقبتی را در مناطق آلوده رعایت کنند.

آلودگی هوای مشهدی ناشی از تداوم پایداری جوی در منطقه، مصرف سوخت‌های فسیلی در بخش‌های صنعتی، نیروگاهی و نیز حجم بالای ترافیک شهری است.

قرارگیری شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰‌ای. کیو. آی به معنی وضعیت «پاک» و بین ۵۱ تا ۱۰۰‌ ای. کیو. آی نشانگر وضعیت «سالم» است.

همچنین وقتی شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰‌ ای. کیو. آی قرار می‌گیرد به معنای «آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان» بوده و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰‌ای. کیو. آی به معنای «آلودگی هوا برای همه سنین» محسوب می‌شود.

قرارگیری شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰‌ای. کیو. آی نیز نشانگر وضعیت «اضطراری» و بالاتر از عدد ۳۰۰ هم نمایانگر وضعیت «بحرانی» آلودگی هواست.

افزون بر یک میلیون دستگاه خودرو روزانه در شرایط عادی و معمولی در کلانشهر سه و نیم میلیون نفری مشهد رفت و آمد می‌کنند.