به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، در مسابقات پرس سینه کارگران کشور، تیم استان قزوین شش نشان رنگارنگ کسب کرد.

مسابقات پرس سینه کارگران کشور به میزبانی اراک برگزار شد.

بانوی پاراکاراته استان از کسب مدال پیکار‌های جهانی باز ماند

لیلا چالیان در دسته ویلچر این مسابقات به مصاف نمایندگان انگلیس، مصر، اوکراین و ترکیه رفت.

چالیان با قرار گرفتن در جایگاه چهارم گروه خود از صعود به مرحله حذفی بازماند.

مسابقات پاراکاراته قهرمانی جهان به میزبانی مصر برگزار شد.

شکست نماینده استان در لیگ برتر والیبال بانوان

تیم کلینیک فرهاد قزوین در هفته نخست این رقابت‌ها با نتیجه ۳-صفر مغلوب ماجان مازندران شد.

در لیگ برتر والیبال بانوان دوازده تیم با هم رقابت می‌کنند.

صف آرایی فوتسالیست‌های پردیس مقابل نماینده کرمان

تیم فوتسال پردیس قزوین در هفته شانزدهم لیگ برتر میزبان فولاد زرند ایرانیان است.

این بازی از ساعت ۱۶ امروز در سالن شهید بابایی قزوین برگزار می‌شود.

نماینده استان با کسب ۲۰ امتیاز در رده نهم جدول رده بندی قرار دارد.