نصب تابلوی خرس قهوهای و بز کوهی بر فراز قله نور چرام
با هدف گسترش فرهنگ حفاظت از حیات وحش تابلوی خرس قهوهای توسط جمعی از طبیعت دوستان برفراز کوه نیز (نور) چرام در بخش سرفاریاب نصب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، با حضور کوهنوردان و علاقهمندان به محیط زیست از شهرستانهای کهگیلویه، چرام، بویراحمد، بهبهان و شهر سوق تابلوی نماد خرس قهوهای و بز کوهی با هدف پاسداشت ارزشهای زیستمحیطی، افزایش آگاهی عمومی و گسترش فرهنگ حفاظت از حیاتوحش، توسط جمعی از دوستداران طبیعت و گروه خودجوش طبیعتدوست استان نصب شد.