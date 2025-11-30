پخش زنده
مدیرکل راهداری و حمل ونقل جادهای استان یزد: پروژه آسفالت محور روستایی زردین به منشاد در استان یزد، به مراحل پایانی خود رسیده و ۳۰ درصد باقیمانده آن با منابع ملی تکمیل خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، رستگاری با اشاره به اهمیت این محور به عنوان یک مسیر روستایی احاطهای و ارتباطی، اعلام کرد که بخش عمده پروژه به مراحل نهایی رسیده است. وی افزود: این محور در حوزه دو شهرستان تفت و مهریز قرار دارد و بخشی از عملیات آن در حوزه تفت انجام شده است. متناسب با اعتبارات سالانه تخصیصیافته به شهرستان مهریز، میتوانیم بخشهایی از مسیرهای کوهستانی را تکمیل کنیم.
وی افزود: بازدید اخیر از محور (حدود دو هفته پیش) نشان میدهد که بخش عمده مسیر در حال اتمام است، اما حدود ۳۰ درصد از پروژه هنوز نیاز به آسفالت و تکمیل دارد. مدیرکل راهداری و حمل ونقل جادهای استان یزد تأکید کرد: ما متناسب با هر حوزه شهرستانی، اعتبارات لازم را تخصیص خواهیم داد و برای این ۳۰ درصد باقیمانده، منابع ملی را تأمین میکنیم تا انشاءالله به زودی به بهرهبرداری برسد.
مدیرکل راهداری و حمل ونقل جادهای استان یزد گفت: این پروژه، که منابع آن کاملاً استانی و ملی است، نه تنها دسترسی روستاییان را بهبود میبخشد، بلکه به توسعه اقتصادی مناطق کوهستانی و کاهش انزوای جوامع محلی کمک شایانی میکند.
رستگاری افزود: با توجه به اولویتبندی پروژههای روستایی، عملیات آسفالت این محور در اولویت قرار گرفته و انتظار میرود با تخصیص بهموقع اعتبارات، تا پایان سال جاری تکمیل شود. این اقدام در راستای سیاستهای دولت برای توسعه زیرساختهای روستایی و حمایت از مناطق محروم استان یزد صورت میگیرد.