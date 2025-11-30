سخنگوی وزارت امور خارجه، همکاری و همراهی رسانه ملی با دستگاه سیاست خارجی را در جنگ ۱۲ روزه، آموزنده و شایسته تکریم دانست.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست هم اندیشی با معاون سیاسی و مدیران خبرگزاری صدا و سیما با قدردانی از همراهی و همیت مدیران و کارکنان صدا و سیما با دستگاه سیاست خارجی گفت: رسانه ملی که صدای ملت ایران است، اخبار دقیق و بهنگام و تحلیل‌ها و روایت‌های شایسته‌ای ارائه کرد که امیدوارم این همکاری و همراهی در صیانت از منافع ملی، همواره استمرار داشته باشد.

وی افزود: وزیر امور خارجه همواره در تبیین دو رکن میدان و دیپلماسی، جایگاه رسانه‌ها را هم در تولید محتوا و آگاه کردن افکار عمومی مطرح می‌کند که طبعا رسانه ملی در این عرصه، جایگاه ویژه‌ای دارد.

سخنگوی نهاد سیاست خارجی با رد برخی ادعاها، روابط دستگاه سیاست خارجی و رسانه ملی را بسیار خوب دانست و تصریح کرد: ما در وزارت امور خارجه، نه فقط هیچ چالشی با معاونت سیاسیِ رسانه ملی نداریم بلکه ارتباطی روان بر مناسبات دوجانبه حاکم است و حرف یکدیگر را به خوبی درک می‌کنیم که این الگو باید به دیگر بخش‌های رسانه هم تسری یابد.

معاون سیاسی صدا و سیما هم در این نشست، رسانه ملی و وزارت امور خارجه را دوبال برای تصویرسازی دقیق از نظام جمهوری اسلامی در افکار عمومی داخل و عرصه بین الملل دانست که با کمک یکدیگر می‌توانند این هدف را به خوبی محقق کنند. آقای عابدینی، پوشش خبری کامل برنامه‌های وزارت امور خارجه به ویژه دیدار‌های دیپلماتیک را از رویکرد‌های مهم معاونت سیاسی صدا و سیما برای مقابله با ادعای انزوای کشورمان دانست.

معاون سیاسی صدا و سیما همچنین با اشاره به آسیب‌های وارد شده به بخش‌های این معاونت در حمله به ساختمان شیشه‌ای گفت: با ایجاد ساز و کار‌های لازم و اقدام‌های مرتبط با پدافند غیرعامل؛ به نحوی تدبیر و تمهید شده است که در صورت نیاز، بهتر از جنگ ۱۲ روزه، سیگنال رسانی برای استمرار ارتباط با افکار عمومی، فراهم باشد.

در ادامه، سخنگوی وزارت امور خارجه و هیات همراه؛ از تحریریه‌ها و بخش‌های مختلف پردیس خبرگزاری صدا و سیما دیدن کردند.