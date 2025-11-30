نگاهی به برنامه های رادیو و تلویزیون در خبرهای رسانه

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، رادیو فرهنگ با رویکرد «شبکه زندگی» وارد دوره جدیدی می‌شود.

«پرس‌تی‌وی عبری» فعالیت خود را آغاز کرده است.

مأموریت اصلی این شبکه ایجاد دسترسی مخاطبان عبری‌زبان به روایت‌های مستقل و معتبر از تحولات منطقه و جهان است و در مرحله نخست به‌صورت متمرکز در شبکه‌های اجتماعی حضور خواهد داشت.

داستان عکس‌ها شنبه‌ها ساعت ۲۲:۳۰ از شبکه مستند پخش و یکشنبه‌ها ساعت ۱۰:۳۰ بازپخش می‌شود.

این فیلم رویداد‌های تاریخی منطقه عراق عجم را که در دوره‌های مختلف، به‌ویژه عصر قاجار، مرکز تحولات اجتماعی و فرهنگی بوده روایت می کند.

شبکه افق «سرگردان» را هر شب ساعت ۱۹:۳۰ پخش و روز بعد ساعت ۱۳ بازپخش می‌کند، این مجموعه داستان زن و مردی است که تصمیم می‌گیرند مجموعه‌ای از فساد‌های سازمان یافته را افشا کنند.