پخش زنده
امروز: -
شبکه زندگی شعار جدید رادیو فرهنگ است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، رادیو فرهنگ با رویکرد «شبکه زندگی» وارد دوره جدیدی میشود.
«پرستیوی عبری» فعالیت خود را آغاز کرده است.
مأموریت اصلی این شبکه ایجاد دسترسی مخاطبان عبریزبان به روایتهای مستقل و معتبر از تحولات منطقه و جهان است و در مرحله نخست بهصورت متمرکز در شبکههای اجتماعی حضور خواهد داشت.
داستان عکسها شنبهها ساعت ۲۲:۳۰ از شبکه مستند پخش و یکشنبهها ساعت ۱۰:۳۰ بازپخش میشود.
این فیلم رویدادهای تاریخی منطقه عراق عجم را که در دورههای مختلف، بهویژه عصر قاجار، مرکز تحولات اجتماعی و فرهنگی بوده روایت می کند.
شبکه افق «سرگردان» را هر شب ساعت ۱۹:۳۰ پخش و روز بعد ساعت ۱۳ بازپخش میکند، این مجموعه داستان زن و مردی است که تصمیم میگیرند مجموعهای از فسادهای سازمان یافته را افشا کنند.