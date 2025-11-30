به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو، در این مراسم که «اولگا لوبیموا» وزیر فرهنگ روسیه، «کاظم جلالی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه و «ولادیمیر مدینسکی» دستیار رئیس‌جمهور روسیه در مسکو و جمعی از فیلمسازان و هنرمندان برجسته حوزه اوراسیا حضور داشتند، «نیکیتا میخالکوف» مدیر آکادمی فیلم اوراسیا با تجلیل از آثار مجیدی، جایزه ویژه این جشنواره و «پروانه برلیان» را به کارگردان کشورمان اهدا کرد.

مجیدی هنگام دریافت جایزه با تأکید بر اینکه در اکثر آثار خود به کودکان و نوجوانان توجه کرده، یاد و خاطره کودکان مظلوم غزه را گرامی داشت و برای همه کودکان گرفتار جنگ به ویژه کودکان غزه جهانی پر از صلح و آرامش آرزو کرد.

پیش از اعطای جایزه تصاویری از فیلم‌های مجید مجیدی به ویژه محمد (ص) همراه با طنین موسیقی ایرانی در سالن پخش شد و حضار به پاس قدردانی از کارگردان کشورمان دقایقی ایستاده او را تشویق کردند.

از سوی سازمان سینمایی کشورمان، فیلم‌های «زیبا صدایم کن» به کارگردانی رسول صدرعاملی، «در آغوش درخت» به کارگردانی بابک خواجه پاشا و «مو‌های دخترم» به کارگردانی حسام فرهمند به این رقابت معرفی شده بودند.