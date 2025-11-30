به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ وحید اسکندری گفت: دارندگان فیش عمره مفرده تا اولویت ۴۰۰، برای اعزام در ماه‌های رجب و شعبان المعظم (دی و بهمن ۱۴۰۴) می‌توانند برای نام نویسی در کاروان‌های گیلان، از ساعت ۱۰ امروز یکشنبه ۹ آذر به سامانه MY.HAJ.IR مراجعه کنند.

مدیر حج و زیارت گیلان افزود: اعزام داوطلبان گیلانی ثبت نام شده بر اساس سهمیه مشخص شده برای استان انجام می‌شود.

وی گفت: برنامه ریزی برای اعزام در ماه مبارک رمضان و عید نوروز نیز در حال انجام است که تاریخ نام نویسی برای متقاضیان در این بازه زمانی اعلام خواهد شد.