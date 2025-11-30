به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیر جهاد کشاورزی کهگیلویه گفت: این میزان نهاده شامل ۲۲۵ تن جو دامی و ۴۷ تن سبوس است که با نرخ ارز ترجیحی و قیمت دولتی، به صورت هدفمند در اختیار دامداران سنتی روستایی و واحد‌های دامپروری صنعتی این شهرستان قرار گرفته است.

حکمت اله همتی‌نژاد بر نظارت دقیق و همه‌جانبه این اقدام تأکید کرد و افزود: توزیع نهاده‌های یارانه‌ای تحت نظارت مستقیم کارشناسان پهنه جهاد کشاورزی انجام شده است و راستی‌آزمایی تعداد دام و سرانه نهاده با دقت بالا صورت گرفته تا از هرگونه انحراف و دلالی جلوگیری شود و حمایت به دست دامداران واقعی برسد.

وی ادامه داد: این اقدام جهاد کشاورزی کهگیلویه گامی مؤثر برای حمایت از دامداران زحمتکش و حفظ سرمایه‌های دامی استان است.