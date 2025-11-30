پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: تاکنون ۴۵۹ هکتار از اراضی ملی استان برای احداث نیروگاههای خورشیدی با ظرفیت تولید ۲۹۱ مگاوات انرژی پاک به بخش خصوصی واگذار شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ محمد محمدزاده گفت: بهرهبرداری بهینه از اراضی ملی با مشارکت بخش دولتی و خصوصی علاوه بر تولید انرژی پایدار، فرصت ایجاد اشتغال جدید در شهرستانهای مختلف استان را فراهم میکند.
وی افزود: بیشترین میزان واگذاری مربوط به شهرستان اسفراین با ۲۰۰ هکتار و ظرفیت ۱۱۵ مگاوات است.
وی گفت: کمترین میزان واگذاری نیز در شهرستان سملقان با ۷ هکتار و ظرفیت ۴.۴ مگاوات انجام شده است.
محمد زاده ادامه داد: در شهرستان بجنورد ۱۷ هکتار زمین با ظرفیت ۱۱ مگاوات واگذار شده و عملیات اجرایی این طرحها در حال انجام است.
مجموعاً ۶۱ طرح احداث نیروگاه خورشیدی در استان تعریف شده که ۲۱ طرح نهایی و سایر طرحها در مراحل اداری و اجرایی قرار دارند.
اجرای این طرحها نقش مؤثری در توسعه پایدار، مدیریت ناترازی انرژی و تأمین انرژی کشور خواهد داشت و روند واگذاری همچنان با سرعت ادامه دارد.