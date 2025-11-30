به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ محمد محمدزاده گفت: بهره‌برداری بهینه از اراضی ملی با مشارکت بخش دولتی و خصوصی علاوه بر تولید انرژی پایدار، فرصت ایجاد اشتغال جدید در شهرستان‌های مختلف استان را فراهم می‌کند.

وی افزود: بیشترین میزان واگذاری مربوط به شهرستان اسفراین با ۲۰۰ هکتار و ظرفیت ۱۱۵ مگاوات است.

وی گفت: کمترین میزان واگذاری نیز در شهرستان سملقان با ۷ هکتار و ظرفیت ۴.۴ مگاوات انجام شده است.

محمد زاده ادامه داد: در شهرستان بجنورد ۱۷ هکتار زمین با ظرفیت ۱۱ مگاوات واگذار شده و عملیات اجرایی این طرح‌ها در حال انجام است.

مجموعاً ۶۱ طرح احداث نیروگاه خورشیدی در استان تعریف شده که ۲۱ طرح نهایی و سایر طرح‌ها در مراحل اداری و اجرایی قرار دارند.

اجرای این طرح‌ها نقش مؤثری در توسعه پایدار، مدیریت ناترازی انرژی و تأمین انرژی کشور خواهد داشت و روند واگذاری همچنان با سرعت ادامه دارد.