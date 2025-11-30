پخش زنده
امروز: -
رصد و کنترل روزانه قیمتها برای جلوگیری از هر گونه گرانفروشی در بازار میوه و تره بار همدان ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما استان همدان، معاون برنامهریزی و توسعه فرمانداری شهرستان همدان در جلسه تنظیم بازار این شهرستان گفت: نباید اجازه دهیم برخی واحدهای صنفی با اعلام نرخهای متفاوت، موجب نارضایتی شهروندان شوند.
علیرضا فعلهگری با بیان اینکه نظارت مستمر بر واحدهای صنفی، میوه و ترهبار و سایر کالاهای اساسی باید به شکل جدی و روزانه انجام گیرد افزود:
اهمیت کیفیت نان و لزوم رعایت ساعت کاری نانواییها و برنامهریزی دقیق برای جلوگیری از هرگونه تخلف در این حوزه نیز ضروری است.
او همچنین تاکید کرد: تشکیل تیمهای کارشناسی و نظارتی منسجم، گزارشدهی روزانه قیمت اقلام اساسی و همکاری همه دستگاههای مسئول، شرط اساسی ایجاد آرامش در بازار است.