



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در جلسه‌ای که با حضور جعفر قادری نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی، معاون وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، بازوند معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت توسعه زیرساخت و رضایی معاون عمرانی استانداری فارس برگزار شد در خصوص تعیین تکلیف قطعه ۸ آزادراه شیراز - اصفهان تصمیم گیری شد.

رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: با افزایش سهم وزارت دفاع در این طرح مشارکتی، بر اجرای مصوبه قبلی دولت مبنی بر مشارکت وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و دفاع در اجرای این آزادراه تاکید و مقرر شد عملیات اجرایی قطعه آخر آزادراه شیراز - اصفهان توسط وزارت دفاع آغاز شود تا در زمان مقرر به سرانجام برسد.

جعفر قادری افزود: نقطه انتهایی این قطعه از آزادراه به طول ۱۲ کیلومتر نقطه آغاز آزادراه شیراز - بوشهر و کنارگذر حلقه دوم جنوبی شیراز است.

وی گفت: با اجرای این قطعه، بستر و زمینه برای آغاز اجرای آزادراه شیراز - بوشهر و حلقه دوم کمربندی جنوب شیراز فراهم می‌شود.