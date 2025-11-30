به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مسابقات قهرمانی مینی بسکتبال پسران باشگاه‌های استان که با حضور ۲۴ تیم از مهر با برگزاری ۵۵ دیدار آغاز شد، شنبه هشتم آذر با برگزاری دیدار فینال به پایان رسید.

تیم‌های حدادی اهواز و آینده نوین اهواز در یک دیدار جذاب و تماشایی به مصاف یکدیگر رفتند و در نهایت تیم آینده نوین موفق شد با شکست تیم شایسته حدادی به مقام قهرمانی رسید.

تیم حدادی مقام دوم را کسب کرد و تیم‌های ارکان شاهین و هیراد دزفول به‌صورت مشترک سوم شدند.

از نکات حائز اهمیت این دیدار حضور پرشور خانواده‌های بازیکنان بود که با تشویق‌های بی‌امان خود شور هیجان خاصی به مسابقه فینال بخشیدند و موجب دلگرمی بازیکنان شد.