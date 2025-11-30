پخش زنده
معاون میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی از تصویب ۱۰ پرونده میراثفرهنگی ناملموس در نشست شورای ثبت استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، علی شریعتیمنش گفت: پروندههای بررسیشده، طیف متنوعی از آیینها و مراسم سنتی تا خوراکها و نانهای بومی استان را شامل میشود.
معاون میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی افزود: پس از ارائه مستندات و تبادل نظر اعضای شورا، هر ۱۰ پرونده مورد تأیید قرار گرفت و برای طی مراحل نهایی، برای ثبت در فهرست میراثفرهنگی ناملموس کشور به وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ارسال شد.