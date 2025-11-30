پخش زنده
رئیس دیوان محاسبات کشور در اولین جلسه هیئت عمومی این نهاد نظارتی از ارائه گزارش اولیه عملکرد سال ۱۴۰۳ به مجلس شورای اسلامی خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، رئیس دیوان محاسبات کشور، در اولین جلسه هیئت عمومی این نهاد نظارتی از ارائه گزارش اولیه عملکرد سال ۱۴۰۳ به مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: با بهرهگیری از سیستمهای نوین، امکان نظارت بههنگام برای دیوان فراهم شده و به محض اتمام سال مالی، جلسات هیئت عمومی برگزار و گزارش اولیه تقدیم مجلس شد.
دستغیب در ادامه با اشاره به نظارت بر ۴۳ شرکت دولتی، ابراز امیدواری کرد: «در صورت تصویب اصلاحات قانونی توسط مجلس شورای اسلامی، امکان ارائه گزارشها از همان ابتدای سال مالی در تقویم مجلس فراهم خواهد شد.