به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، رئیس دیوان محاسبات کشور، در اولین جلسه هیئت عمومی این نهاد نظارتی از ارائه گزارش اولیه عملکرد سال ۱۴۰۳ به مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: با بهره‌گیری از سیستم‌های نوین، امکان نظارت به‌هنگام برای دیوان فراهم شده و به محض اتمام سال مالی، جلسات هیئت عمومی برگزار و گزارش اولیه تقدیم مجلس شد.

دستغیب در ادامه با اشاره به نظارت بر ۴۳ شرکت دولتی، ابراز امیدواری کرد: «در صورت تصویب اصلاحات قانونی توسط مجلس شورای اسلامی، امکان ارائه گزارش‌ها از همان ابتدای سال مالی در تقویم مجلس فراهم خواهد شد.