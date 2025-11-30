پخش زنده
عملیات ایمنسازی و رفع خطر درختان در منطقه ۹ اصفهان درحال انجام است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان گفت: برای حذف شاخههای مزاحم و شاخسارهای خشک و شکسته شده، عملیات ایمنسازی درختان در معابر اصلی و فرعی با اعتباری افزون بر ۱۰ میلیارد ریال در حال انجام است.
محسن زمانی افزود: اگر درختان خشک حذف نشوند، بر اثر باد و ضربه دچار شکستن و سقوط میشوند و صدمات جانی به شهروندان یا خسارات مالی به تأسیسات شهری وارد میکنند.
وی افزود: با توجه به قرار داشتن در فصل پاییز و آغاز بادهای موسمی پاییزی، احتمال خطر سقوط شاخههای درگیر با شبکه توزیع برق و بروز حوادث احتمالی در شبکه برق وجود دارد که شهرداری در این زمینه اقدامات لازم را انجام داده است.
مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان گفت: با توجه به اهمیت ایمنسازی و رفع خطر درختان بهمنظور افزایش ایمنی، تردد وسایل نقلیه و عابران پیاده در خیابانهای اصلی و فرعی، جلوگیری از شیوع آفات و بیماریها، عملیات شناسایی و رفع خطر از سرشاخههای خشک و خطرساز با ۱۰ میلیارد ریال اعتبار در حال انجام است.
استان اصفهان ۱۰.۷ میلیون هکتار مساحت دارد؛ بیش از ۹۰ درصد از مساحت استان معادل ۹.۸ میلیون هکتار را عرصههای منابع طبیعی و ملی شامل میشود که از این میزان حدود ۴۰۳ هزار هکتار را جنگل (چهار درصد)، ۶ میلیون هکتار را مرتع (۶۴ درصد) و سه میلیون هکتار را بیابان (۳۲ درصد) در برگرفته است.