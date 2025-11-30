به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان گفت: برای حذف شاخه‌های مزاحم و شاخسار‌های خشک و شکسته شده، عملیات ایمن‌سازی درختان در معابر اصلی و فرعی با اعتباری افزون بر ۱۰ میلیارد ریال در حال انجام است.

محسن زمانی افزود: اگر درختان خشک حذف نشوند، بر اثر باد و ضربه دچار شکستن و سقوط می‌شوند و صدمات جانی به شهروندان یا خسارات مالی به تأسیسات شهری وارد می‌کنند.

وی افزود: با توجه به قرار داشتن در فصل پاییز و آغاز باد‌های موسمی پاییزی، احتمال خطر سقوط شاخه‌های درگیر با شبکه توزیع برق و بروز حوادث احتمالی در شبکه برق وجود دارد که شهرداری در این زمینه اقدامات لازم را انجام داده است.

مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان گفت: با توجه به اهمیت ایمن‌سازی و رفع خطر درختان به‌منظور افزایش ایمنی، تردد وسایل نقلیه و عابران پیاده در خیابان‌های اصلی و فرعی، جلوگیری از شیوع آفات و بیماری‌ها، عملیات شناسایی و رفع خطر از سرشاخه‌های خشک و خطرساز با ۱۰ میلیارد ریال اعتبار در حال انجام است.

