رئیس شورای شهر تهران با اشاره به اینکه خرید نمایشگاه بینالمللی مصوبه شورای شهر لازم ندارد، گفت: شهرداری میتواند نمایشگاه بین المللی را بخرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، مهدی چمران امروز یکشنبه در حاشیه سیصد و هفتاد و پنجمین جلسه شورا در جمع خبرنگاران تصریح کرد: این موضوع سالها باقی مانده بود و کم کاری در این زمینه صورت گرفته است. شهرداری به دلیل طلب بالایی که دارد، میتواند خریدار نمایشگاه بینالمللی باشد.
وی همچنین در خصوص آلودگی هوای تهران و محدودیتهای خروج از منزل گفت: سالها پیش باید فکر اساسی برای آلودگی هوا میشد. سالها فریاد و اعتراض کردیم، اما اتفاق خاصی نیفتاد.
چمران افزود: در نوسازی اتوبوسها و تاکسیهای فرسوده فعالیت خوبی آغاز شد؛ هرچند به اندازه تکلیف برنامه هفتم توسعه محقق نشده است.
چمران با بیان اینکه ۲۰ تا ۲۲ درصد آلودگی هوا به دلیل تردد موتورسیکلتهاست، گفت : آلودگی این موتورها کاهش نیافته و همچنان به روال سابق ادامه دارد. نامههایی به وزارتخانههای مختلف ارسال خواهیم کرد که گزارش ارائه دهند که برای اجرای قانون هوای پاک چه اقدامی انجام دادهاند.
رئیس شورای شهر اظهار داشت : اینکه معاون اول رئیس جمهور مسئولیت نظارت بر اجرای قانون هوای پاک را بر عهده بگیرد، میتواند در این زمینه اثرگذار باشد. شهرهای زیادی در دنیا آلودگی هوا را رفع کردند و ما هم میتوانیم؛ البته باید وارد میدان شویم.
وی در رابطه با قرارداد شهرداری با چین برای واردات موتورسیکلت و اسکوتر، نیز گفت: شهرداری وارد کننده نیست و تفاهماتی انجام داد تا بخش خصوصی برای واردات این دستگاهها اقدام کند. قاعدتاً باید شرکتهای سازنده موتورسیکلتهای برقی به جای بنزینی تولید کنند. وزارت صمت و نفت میتوانند امتیازاتی در نظر بگیرند تا کارخانجات موتورهای برقی بسازند.
چمران درباره جلسه مجلس در خصوص حریم هم گفت: طرحی که ۱۶۴ نماینده امضا کردند در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت. حریم باید ابتدا در شورای شهر تصویب شود و بعد به شورای عالی و استانداری برود. قرار شد شهرداری طرح حریم را ارائه دهد تا تصویب کنیم و به مجلس ارائه دهیم. شهردار نامههایی به مسئولین ارسال کرده و هشدارهایی داده است.
چمران افزود: شورای عالی میگوید که میخواهد قانون را اجرا کند و این قانون یعنی شهرهای بزرگ مثل تهران حریم نداشته باشند. مصوبه جدید شورای عالی به حریم یکپارچه اشاره دارد، اما آنچه اجرا میکند تکهپاره است.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگاران در مورد ضرورت ممنوعیت تبلیغات موتورسیکلتهای بنزینی در سطح شهر با بیان اینکه تابلوهای سطح شهر توسط سازمان زیباسازی اجاره داده میشود، اظهار کرد: در سازمان باید از لحاظ محتوایی به تابلوها رسیدگی شود. ما مصوبهای داشتیم که نباید تبلیغات نمایشگاه انجام شود که ایراد گرفتند و گفتند که نمیتوان این کار را انجام داد. اینکه هر موضوعی همچون موتورسیکلتها تبلیغ نشود، شدنی نیست.
چمران با تاکید بر اینکه معاینه فنی خودروهای در حال تردد در تهران باید در مراکز موجود انجام شود، گفت: سختگیریها در مراکز معاینه فنی تهران بیشتر است و باید وزارت کشور در این زمینه ورود جدی داشته باشد. ما این موضوع را به وزارت کشور منتقل کردیم.