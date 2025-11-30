رهایی ۲ روباه گرفتار در استخر روستای قلعه اصلانیان میانه
رئیس اداره حفاظت محیط زیست میانه از نجات ۲ قلاده روباه گرفتار در یکی از استخرهای روستای قلعه اصلانیان از توابع بخش کاغذکنان واقع در محدوده منطقه شکار ممنوع کاغذکنان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،حیدرعلی امیرزاده اظهار کرد: پس از دریافت گزارش تلفنی یکی از دوستداران محیط زیست مبنی بر مشاهده روباههای گرفتار در استخر بلافاصله هماهنگیهای لازم با شهردار آقکند انجام و محیطبان پاسگاه محیطبانی کاغذکنان به همراه نیروهای آتشنشانی این شهر به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: با تلاش مشترک نیروهای محیط زیست و آتشنشانی و انتقال نردبان به داخل استخر شرایط خروج جانوران فراهم شد و هر ۲ روباه پس از مدتی توانستند از استخر خارج شده و بدون آسیب به دامان طبیعت بازگردند.
رئیس اداره محیط زیست میانه ضمن قدردانی از اقدام مسئولانه شهروندان و همکاری نیروهای امدادی تاکید کرد: گزارش دهی به موقع مردم نقش مهمی در حفاظت از حیاتوحش دارد و چنین همکاریهایی الگوی ارزشمندی از مشارکت اجتماعی در حفاظت از تنوع زیستی است.