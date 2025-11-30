هتتریک شطرنجباز نونهال فارس در قهرمانی آسیا
نماینده استان فارس در مسابقات شطرنج قهرمانی زیر هشت سال آسیا توانست در سه بخش، سه مدال طلا کسب کند .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، کیاشا محبوبی نماینده استان فارس در مسابقات شطرنج قهرمانی زیر هشت سال آسیا در کشور تایلند توانست در سه بخش رپید، استاندارد و برقآسا سه مدال طلا کسب کند .
بیستوهفتمین دوره رقابتهای شطرنج نونهالان و نوجوانان آسیا در تایلند برگزار شد و تیم ملی ایران با کسب سه مدال طلا و یک نقره در بخش برقآسا عنوان قهرمانی این دوره را به دست آورد.
در بخش برقآسا، رامتین کاکاوند قهرمان زیر ۱۲ سال پسران، کیاشا محبوبی قهرمان زیر ۸ سال پسران، اسما حسنپور مقدم قهرمان زیر ۱۰ سال دختران با ۹ برد پیاپی و آیهان رهبر نایبقهرمان زیر ۱۲ سال پسران شدند.