هنگام آنفلوآنزا اشتها کاهش مییابد، اما هر بار که غذا میخورید بهتر است خوراکیهایی انتخاب کنید که انرژی و مواد مغذی لازم برای بهبود شما را فراهم کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیر گروه تغذیه مرکز بهداشت استان یزد به بررسی بهترین انتخابها هنگام ابتلا به آنفلوآنزا و بررسی مواردی که باید از آنها اجتناب کرد پرداخت.
نوشیدنیهای مفید هنگام آنفلوآنزا
یوسف نقیایی گفت: آبرسانی برای عملکرد صحیح بدن ضروری است. تب، عرق کردن و کاهش اشتها از علائم شایع آنفلوآنزا هستند و در نتیجه ممکن است بدن دچار کمآبی شود. بهترین نوشیدنی برای جبران آب بدن، همان آب است. آب علاوه بر تأمین مایعات، مانند یک سمزدای طبیعی برای بدن عمل میکند. اگر نوشیدنی طعمدارتر میخواهید، میتوانید از موارد زیر نیز استفاده کنید:
• آبگوشت
• چای زنجبیل
• دمنوش گیاهی با عسل
• چای عسل و لیمو
• آبمیوه ۱۰۰٪ طبیعی بدون شکر افزوده
وی در ادامه به بهترین خوراکیها هنگام آنفلوآنزا پرداخت و افزود:
غذاهای سبک، مغذی و تقویتکننده سیستم ایمنی:
۱. آبگوشت: جلوگیری از کمآبی، تسکین گلودرد، کمک به کاهش گرفتگی بینی.
۲. سوپ مرغ: مایعات و الکترولیتها، پروتئین و روی، ویتامینهای A و C از سبزیجات، آنتیاکسیدان از سبزیجات و ادویهها.
۳. سیر: خاصیت ضدویروسی، تقویت سیستم ایمنی.
۴. خوراکیهای حاوی ویتامین D: سالمون، قزلآلا، روغن جگر ماهی، شیر و شیرهای گیاهی غنیشده که برای سلامت استخوان و ایمنی مهم است.
۵. ماست پروبیوتیک: کمک به سلامت روده و ایمنی.
۶. منابع ویتامین C: فلفل دلمهای، پرتقال و آب پرتقال طبیعی، گریپفروت، لیمو، کیوی و بروکلی.
۷. سبزیجات برگسبز: اسفناج، کلمپیچ و ... سرشار از ویتامین A، C، E، K.
۸. بروکلی: ویتامین C و E، کلسیم، فیبر و تقویتکننده ایمنی.
۹. جو دوسر (اوتمیل): مواد معدنی همچون آهن و روی، فیبر و پروتئین.
۱۰. ادویهها:
• زنجبیل و زردچوبه: ضدالتهاب، کمک به کاهش احتقان
• فلفل تند و تربکوهی: باز کردن سینوسها
نقیایی خوراکیهایی که باید هنگام آنفلوآنزا از مصرف آنها پرهیز کرد را اینگونه بر شمرد:
• غذاهای چرب و سنگین (فستفود، پیتزا، سرخکردنیها)
• قند ساده زیاد (آبمیوه شیرینشده، نوشابه، شیرینی) → تشدید اسهال
• لبنیات زیاد در برخی افراد → مشکل در هضم
• غذاهای بسیار فراوریشده → ارزش غذایی کم
مدیر گروه تغذیه مرکز بهداشت استان یزد نکاتی برای کودکان نیز متذکر شد:
• احتمال کمآبی بیشتر است
• باید مرتب مایعات بنوشند
• یخدربهشت یا بستنی یخی طبیعی برای تسکین گلو مفید است
نقیایی بر تغذیه مناسب برای پیشگیری از آنفلوآنزا تاکید کرد و گفت:
مواد مغذی مهم:
• ویتامین C: پرتقال، فلفل
• ویتامین D: سالمون، قارچ، لبنیات غنیشده
• روی: صدف، گوشت قرمز، غلات غنیشده
• سلنیوم: غذاهای دریایی، تخممرغ
• آهن: گوشت کمچرب، لوبیا سفید
• پروتئین: حبوبات، مغزها، مرغ
• پروبیوتیک: ماست، کفیر، شور تخمیری
• پریبیوتیک: سیر، پیاز، ترهفرنگی
وی در نهایت گفت: استراحت، آب کافی و غذاهای مغذی کلید بهبودی از آنفلوآنزا هستند. معمولاً علائم طی ۵ تا ۷ روز کاهش مییابد. اگر علائم شدید شد یا ادامه یافت، مراجعه به پزشک ضروری است.