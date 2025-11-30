در پنجمین روز از چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر، میزبان هشت فیلم در بخش‌های است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در بخش «مسابقه بین‌الملل» سه فیلم «کاتانه یواتا میشی»، «مارس تا مه» ساخته «مارتین پاول» و «به من نگاه کن» اثر «ولادیمیر گراماتیکوفر» در سالن‌های زرد و نارنجی اکران می‌شوند.

در بخش «جلوه‌گاه شرق» نیز دو فیلم «مرد آرام» ساخته «بهنوش صادقی» در ساعت ۱۴ و «عاشقی» اثر «محمدعلی صفورا» در ساعت ۱۶:۳۰ در سالن بنفش به نمایش درخواهند آمد.

«بلوار بیروت» به کارگردانی «فرج الهاشم»، تنها نماینده بخش «زیتون شکسته» در سالن زرد و «هر جا هر وقت» ساخته «میلاد تنگسیر»، تنها فیلم بخش «چشم‌انداز» در ساعت ۱۶:۴۵ در سالن نارنجی اکران خواهند شد.

سالن قرمز میزبان اکران منتخبی از فیلم‌ها و انیمیشن‌های ایرانی شامل «ناتور دشت»، «ماهی در قلاب»، «رها» و «اشک هور» خواهد بود.

سالن سبز در دو نوبت ساعت ۱۴ و ۱۹:۳۰، فیلم‌های «شاعرانه جاده‌های سرد» (مسعود جعفری جوزانی) و «کاغذ بی‌خط» (ناصر تقوایی) نمایش داده می‌شوند.

سالن نارنجی در ساعت ۲۲:۱۵ میزبان یک بسته از فیلم‌های کوتاه سینماگران استان فارس در قالب «فجر پلاس» است.

سالن زرد نیز در ساعت ۲۲:۳۰، بخش «جشنواره در جشنواره» را با اکران فیلم «آریل» ساخته «لوئیس پاتینیو» برگزار می‌کند.

عصر امروز، نشست‌های نقد و بررسی فیلم‌ها در سالن گفت‌وگوی هنرشهر آفتاب برگزار می‌شود.

برنامه این نشست‌ها به این شرح است:

· ۱۴:۱۵: کارگاه تخصصی «کارگردانی فیلم‌های شاعرانه» با هاتف علیمردانی.

· ۱۶:۱۵: نشست نقد فیلم‌های «آفرینش یک انسان»، «مرد آرام» و «مارس تا مه».

· ۱۸:۳۰ و ۱۹:۱۵: نشست‌های بررسی فیلم‌های «پس از عاشقی» و «هرجا، هر وقت».