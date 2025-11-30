پخش زنده
دسترسی ایمن ومناسب به محور اصلی یکی از خواستههای به حق اهالی روستاهای بویین میاندشت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ از آنجا که تکمیل عملیات چهارخطه کردن محور بویین میاندشت به الیگودرز بعد از سالها به روزهای پایانی رسیده است، اما نبود مسیر دسترسی ایمن ومناسب برای روستاهای واقع در حاشیه این محور موجب نگرانی و نارضایتی اهالی این روستاها شده است.
حجت الاسلام اسماعیل سیاوشی نماینده مردم فریدن، فریدونشهر، چادگان و بویین میاندشت در مجلس شورای اسلامی در بازید از این محور گفت: ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل طرح چهار خطه کردن مسیر بویین میاندشت به الیگودرز در نظر گرفته شد.
فرماندار بویین میاندشت نیز گفت: از ۱۸ کیلومتری که باقیمانده ۱۵ کیلومتر آن تکمیل و رفت و آمد در آن جریان دارد، اما لازم است ۵ زیر گذر برای دسترسی روستائیان به این محور ساخته شود.
محمود درویشی افزود:زیر گذرها باید در ازناوله، نوغان، بلطاق، دره ساری و دره حوض ساخته شود چرا که روستاهای زیادی ازاین طریق به محور اصلی متصل میشوند.
مجری طرحهای زیر بنای استان هم گفت: از ابتدا قرار براین بود که عملیات بزرگراهی تکمیل و سپس تقاطعهای غیر هم سطح اجرا شود که خوشبختانه تنها از ایست وبازرسی تا پل نوغان باقی مانده است و اگر شرایط آب وهوایی اجازه دهد این بخش هم به طور کامل به پایان میرسد.
علیرضا صلواتی افزود: برای مسیرهای دسترسی روستاها نیز قرار شد تیم کارشناسی، مهندسان مشاور طرح، سازمان راهداری و حمل ونقل جادهای و پلیس راه موضوع را به مدت یک هفته بررسی و جانمایی دقیق از مسیرهای دسترسی ارائه دهند تا در یکی دوماه آینده عملیات اجرایی آنها آغاز شود.