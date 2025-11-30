در اردوی جهادی پزشکی توسط شرکت نفت و گاز اروندان و بنیاد علوی به ۸۰۰ نفر از بانوان شهرستان خرمشهر خدمات تخصصی چشم پزشکی ارائه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، هم‌زمان با هفته گرامیداشت بسیج و با همکاری و پشتیبانی شرکت نفت و گاز اروندان و گروه جهادی پزشکی موسسه سلامت علوی از بنیاد علوی، اردوی بزرگ خدمات تخصصی پزشکی در شهرستان خرمشهر برگزار شد.

این برنامه با هدف حمایت از اقشار و مناطق کم‌برخوردار و ارائه خدمات تخصصی چشم‌پزشکی و خدمات مرتبط با سلامت بانوان، به‌صورت رایگان اجرا شد.

در این اردوی ۴ روزه سلامت که توسط تیم پزشکی اعزامی از تهران و پشتیبانی و حمایت اروندان برگزار شد، بیش از ۸۰۰ نفر از ساکنان خرمشهر از خدمات پزشکی رایگان بهره‌مند شدند. همچنین ۶۰ مورد آزمایش و معاینات تخصصی مربوط به سلامت بانوان، ۵۵۰ عینک رایگان و خدمات تخصصی چشم‌پزشکی و ارتومتری برای مراجعان ارائه شد. مجموع خدمات ارائه‌شده در این برنامه بیش از ۵۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

علاوه بر این، بنیاد علوی تامین ۳۰ فقره وام ۴۵۰ میلیون ریالی، به ارزش حدود ۱۵ میلیارد ریال را برای بیماران نیازمند مبتلا به آب‌مروارید و آب‌سیاه تقبل کرد تا در روند درمان آنها تسهیل ایجاد شود.

شرکت نفت و گاز اروندان اعلام کرده است که استمرار حمایت از گروه‌های جهادی پزشکی را در دستور کار دارد و این رویکرد را در قالب برنامه‌های منظم و هدفمند، برای شهر‌های واقع در حوزه تأسیسات و همچنین مناطق کم‌برخوردار در محدوده عملیاتی خود تداوم خواهد داد؛ اقدامی که می‌تواند نقش مهمی در ارتقای سلامت عمومی و کاهش مشکلات درمانی ساکنان این مناطق ایفا کند.