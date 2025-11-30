رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس از برگزاری دومین اجلاسیه خانواده، آینده، پیوند‌های پایدار در روز ۱۰ آذر خبر داد و گفت: «شناخت صحیح» و «انتخاب آگاهانه جوانان» نقطه عزیمت برای عبور از چالش‌های کنونی و تضمین آینده جامعه است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری با تشریح ابعاد راهبردی دومین اجلاسیه تخصصی «خانواده، آینده، پیوند‌های پایدار»، از برگزاری این رویداد ملی در ۱۰ آذرماه ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: «شناخت صحیح» و «انتخاب آگاهانه جوانان» نقطه عزیمت برای عبور از چالش‌های کنونی و تضمین آینده جامعه است.

وی افزود: دومین دوره این رویداد کلان ملی در حالی برگزار می‌شود که تغییرات شتابان جهانی و تحولات بنیادین اجتماعی، نهاد خانواده را با چالش‌ها و فرصت‌های نوینی مواجه کرده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، خاطر نشان کرد: پس از تجربه موفق دوره نخست که توانست به عنوان محوری‌ترین بستر برای جلب توجهات ملی و بین‌المللی به موضوع خانواده عمل کند، دوره دوم با رویکردی عملیاتی‌تر و با شعار راهبردی «انتخاب آگاهانه، پیوند‌های پایدار، آینده خانواده» طراحی شده است.

ضرورت بازاندیشی راهبردی در جایگاه خانواده

وی با تأکید بر لزوم اتخاذ رویکردی آینده‌نگر در مواجهه با تحولات پرشتاب دنیای امروز، یادآور شد: در شرایطی که بنیان‌های اجتماعی و نهاد‌های سنتی دستخوش تغییرات سریع شده‌اند، ما نیازمند بازتعریف و تثبیت جایگاه خانواده به عنوان کانون اصلی تربیت و جامعه‌پذیری هستیم. خانواده نقش بی‌بدیلی در شکل‌گیری فرهنگ و ارزش‌های جوامع دارد و صیانت از آن در بستر تحولات فناوری، رسانه و آموزش، نیازمند نگاهی جامع و استراتژیک است.

نگاهداری با بیان اینکه پایداری جامعه در گرو پایداری نهاد خانواده است، تصریح کرد: شکل‌گیری پیوند‌های پایدار، صرفاً یک اتفاق فردی نیست، بلکه زیربنای امنیت ملی و ثبات اجتماعی محسوب می‌شود. جامعه پایدار تنها از دل خانواده پایدار متولد می‌شود و این زنجیره، تضمین‌کننده آینده کشور خواهد بود.

حلقه مفقوده ازدواج؛ «آگاهی پیش از انتخاب»

وی با آسیب‌شناسی وضعیت فعلی ازدواج در کشور، «انتخاب آگاهانه» را شاه‌کلید پایداری خانواده دانست و تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از ناپایداری‌ها در زندگی مشترک، ریشه در فقدان شناخت صحیح پیش از ازدواج دارد. بنابراین، تمرکز اصلی این اجلاس بر پر کردن شکاف‌های موجود در حوزه «آگاهی‌بخشی مؤثر» به جوانان در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری است.

ساختار علمی و محور‌های شش‌گانه اجلاس

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، یادآور شد: دومین اجلاس «خانواده، آینده، پیوند‌های پایدار» حاصل ماه‌ها فعالیت پژوهشی و هم‌اندیشی نخبگان، دانشمندان و فرهیختگان کشور است. برخلاف همایش‌های معمول، این رویداد بر خروجی کارگروه‌های تخصصی استوار است که نتایج جلسات متعدد خود را در قالب ۶ محور کلیدی شامل خانواده و حکمرانی رسانه؛ بررسی نقش ارتباطات نوین در تحکیم یا تضعیف پیوندها، خانواده و نظام سلامت؛ واکاوی ابعاد جسمانی و روانی سلامت خانواده، خانواده، زیست‌بوم فرهنگ و هنر؛ نقش هنر در ترویج سبک زندگی ایرانی-اسلامی، خانواده و چالش‌های حقوقی؛ بازخوانی قوانین و خلأ‌های حقوقی در حمایت از نهاد خانواده، خانواده، آموزش و تحولات فناوری؛ مواجهه هوشمندانه خانواده با عصر دیجیتال و خانواده، صلح، علم و جنگ؛ بررسی کارکرد خانواده در ترویج صلح و مواجهه با بحران‌ها، به اجلاس ارائه خواهند کرد.

شایان ذکر است اجلاس اول که با محوریت «تحکیم پیوند‌های پایدار در برابر تغییرات اجتماعی» برگزار شد، توانست جریان‌سازی هدفمندی را در بدنه نخبگانی کشور ایجاد کند و انتظار می‌رود دومین دوره این اجلاس، گامی بلند در جهت تدوین نقشه‌های راهبردی برای آینده نهاد خانواده در ایران باشد.