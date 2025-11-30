پخش زنده
دستاوردهای پژوهش، فناوری و فنبازار در دانشگاه زنجان ۱۰ تا ۱۲ آذرماه برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ همزمان با فرا رسیدن هفته پژوهش، دستاوردهای پژوهش، فناوری و فنبازار استان زنجان طی روزهای ۱۰، ۱۱ و ۱۲ آذرماه سال جاری در دانشگاه زنجان به نمایش گذاشته میشود.
این رویداد با هدف آشنایی واحدهای صنعتی و معدنی با توانمندیهای بومی، فناوریهای نوظهور و ایجاد ارتباط مستقیم و مؤثر میان صاحبان فناوری و صنایع استان برگزار خواهد شد.
نمایشگاه در این سه روز از ساعت ۹ صبح تا ۱۹ پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.
علاقهمندان و مدیران واحدهای صنعتی و معدنی برای کسب اطلاعات بیشتر یا هماهنگیهای لازم میتوانند با آقای بیات به شماره ۰۹۳۷۱۱۶۹۷۹۸ تماس حاصل کنند.