به گزارش خبرگزاری صدا وسیما استان همدان، روحانی منش گفت: در سال جاری ۲۵۴ زندانی جرائم غیرعمد با مبلغ بدهی ۶۲۳ میلیارد تومان آزاد شدند که از مجموع افراد آزادشده در سال جاری ۲۳۷ نفر مرد و ۱۵ نفر نیز زن بودند.

او افزود: مبلغ بدهی این افراد ۶۲۳ میلیارد تومان بود که ۱۶۵ میلیارد تومان اخذ گذشت از شکات صورت گرفت، ۴۲۷ میلیارد تومان اعصار به تقسیط شد و ۳۲ میلیارد تومان کمک بلاعوض و مابقی نیز توسط نقدینگی مددجو تامین اعتبار شد.

مدیرعامل ستاد دیه استان همدان با اشاره به اینکه ماه گذشته و همزمان با ایام فاطمیه ۲۵ زندانی جرائم غیرعمد نیز آزاد شدند تاکید کرد: هم اکنون ۳۷۵ زندانی وجود دارد که مبالغ بدهی بسیار بالایی دارند.