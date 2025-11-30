به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهرام روانبخش گفت: خوزستان سالانه حدود سه میلیون تن شکر تولید می‌کند که ازاین میزان، مقادیر قابل توجهی باگاس به عنوان ماده اولیه صنایع سلولزی به دست می‌آید.

وی از آغاز مطالعات توسعه زنجیره ارزش باگاس نیشکر در استان خبر داد و افزود: هدف ما ایجاد یک چرخه کامل صنعتی ازفرآوری این ماده تا تولید محصولات نهایی است. طرحی که می‌تواندباایجاد صنایع پایین دستی گسترده، خوزستان رابه یکی از مراکز اصلی تولید محصولات سلولزی وچوب مصنوعی کشور تبدیل کند.

سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان بیان کرد: توسعه این زنجیره اقدامی مؤثر درکاهش ضایعات، حفاظت از محیط زیست وافزایش بهره وری منابع می‌باشد و راه اندازی این صنایع می‌تواند فرصت‌های شغلی گسترده‌ای دربخش‌های صنعتی وکارگاهی ایجاد کند. همچنین در کنار توسعه زیر ساخت ها، برنامه ریزی برای ایجاد مراکز آموزشی وپژوهشی نیز دردستور کار است تا مهارت‌های فنی نیروی انسانی درحوزه فرآوری باگاس وتولید مصنوعات نهایی ارتقا یابدو محصولات تولیدی مطابق با استاندارد‌های ملی وبین المللی روانه بازارشوند.