معاون میراث‌فرهنگی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی از ثبت خانه تاریخی غلام‌زاده خراسان جنوبی در فهرست آثار ملی خبر داد.

به‌ گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علی شریعتی‌منش گفت: خانه تاریخی غلام‌زاده در شهر ارسک شهرستان بشرویه واقع شده است و قدمت بنا به دوره صفوی باز می‌گردد.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: عناصر معماری سنتی و بومی مانند حیاط، ایوان، دالان ورودی، اتاق‌های مجاور حیاط در این خانه تاریخی وجود دارد.

شریعتی‌منش گفت: خانه تاریخی غلام‌زاده در گروه خانه‌های دو ایوانه قرار می‌گیرد. بنایی با اصالت صفوی و با نشانه‌هایی در تغییر کالبدی، اما به خوبی اصالت در آن مشهود است. نقشه بنا مستطیل شکل در محور شمالی-جنوبی ساخته شده است.