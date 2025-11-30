پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت برق منطقهای خوزستان گفت: طرحهای برق با ارزش سرمایهگذاری ۶ هزار میلیارد تومان در شهرستان دزفول در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی اسدی اظهار کرد: در شهرستان دزفول ۷ طرح حیاتی در دست اقدام بوده که یکی از این طرح ها ، پست برق ۴۰۰ کیلوولت جندیشاپور دزفول با ظرفیت ۶۳۰ مگاولت آمپر است.
وی با بیان اینکه پست ۴۰۰ کیلوولت جندیشاپور یکی از طرح های حیاتی برق در کشور و منطقه است، افزود: این پست که پستهای ۱۳۲ کیلوولت از آن تغذیه میکنند تا پایان سال جاری به بهرهبرداری خواهد رسید و ظرفیت شبکه انتقال منطقه را به طور قابل توجهی افزایش میدهد.
اسدی بیان داشت: پستهای برق ۱۳۲ کیلوولت مهرشهر، فرعی دزفول و سردشت نیز در دست اقدام است. ۵۰ کیلومتر خط برای تغذیه این پستها از پستهای منطقه احداث کردیم که با اجرای این پستها فرایند توسعه شهرستان و استان برای توسعه و سرمایهگذاری جهت اشتغال فراهم خواهد شد.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای خوزستان در ادامه با قدردانی از نماینده دزفول در مجلس برای پیگیری و حمایت از پروژههای صنعت برق، گفت: کارکنان برق منطقهای خوزستان با تمام قوا در تلاش هستند تا با تکمیل پروژههای در دست احداث، شرایط مناسبی برای تامین برق تابستان ۱۴۰۵ فراهم کنند.
وی ادامه داد: ۱۵ درصد از پروژههای صنعت برق کشور برای عبور از پیک بار سال آینده در خوزستان تعریف شده تا تابستان سال آینده را بدون چالش پشت سر بگذاریم.