سومین دوره جشنواره ملی شعر مهدوی اقوام ایرانی ۱۵ بهمن ماه امسال به میزبانی دانشگاه آزاد یاسوج برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سومین دوره جشنواره ملی شعر مهدوی اقوام ایرانی با هدف تبیین معارف مهدوی و تقویتامید در جامعه، با مشارکت شاعران و نویسندگان در دانشگاه آزاد یاسوج برگزار میشود.
جشنواره ملی شعر مهدوی اقوام ایرانی، که با عنوان علمی-فرهنگی «امامت و مهدویت» نیز شناخته میشود، یک رویداد مهم فرهنگی و ادبی در تقویم هنری کشور است.
این جشنواره نه تنها یک گردهمایی ادبی، بلکه میدانی برای تعمیق باورهای دینی و تقویت حس انتظار و امید به آیندهای روشن تحت لوای حضرت صاحبالزمان (عج) است.
یکی از ویژگیهای برجسته این دوره، تمرکز ویژه بر فرهنگ انتظار و پیوند آن با ادبیات بومی و محلی مناطق مختلف ایران است.
شاعران، هنرمندان و نویسندگان تا ۱۵ دی ماه ۱۴۰۴ فرصت دارند آثار خود را از طریق پست به دبیرخانه جشنواره واقع در یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی و یا از طریق تماس یا ارسال پیام به شماره ۰۹۳۶۷۱۴۹۹۷۹ارسال کنند.
مراسم رسمی اختتامیه سومین دوره جشنواره ملی شعر مهدوی اقوام ایرانی و تجلیل از برگزیدگان نیز ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۴ در دانشگاه آزاد اسلامی استان برگزار میشود.