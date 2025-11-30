پخش زنده
امروز: -
هفدهمین دوره لیگ برتر تیراندازی با کمان جام خلیج همیشه فارس از ۱۳ آذر در تهران آغاز می شود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفدهمین دوره لیگ برتر تیراندازی با کمان جام خلیج همیشه فارس با حضور ۴۲ تیم در دو رشته ریکرو و کامپوند در بخش بانوان و آقایان از ۱۳ آذر به مدت ۵ هفته در سایت تیراندازی با کمان ورزشگاه آزادی آغاز میشود و تا دهم بهمن ادامه خواهد داشت.
اسامی تیمها به شرح زیر است:
ریکرو آقایان:
شاتین، آبشار، خاتون خوی، فولاد مبارکه سپاهان، معراج، دانشگاه آزاد اسلامی، آریو، مس کرمان، هیئت مازندران، نفت امیدیه
کامپوند آقایان:
معراج، کمانکده تیرداد، فولاد مبارکه سپاهان، آکادمی میلاد وزیری، ایران آرچرز، پارسیان، نهالستان تاکستان، هیئت مازندران، مقاومت کرمان، کمان پارسه، هیوا آرچری، هیئت مرکزی، هیئت زنجان
ریکرو بانوان:
فولاد مبارکه سپاهان، مس کرمان، پارس شیراز، ایران آرچرز، سنگ آهن بافق، کاشی احسان آریا میبد، x۱۰، نقش جهان، آکادمی میلاد وزیری، هیئت مرکزی
کامپوند بانوان:
رادین، ایران آرچرز، نهالستان تاکستان، نقش جهان، مقاومت کرمان، هیئت زنجان، مقاومت شهرداری، هیوا آرچری