به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفدهمین دوره لیگ برتر تیراندازی با کمان جام خلیج همیشه فارس با حضور ۴۲ تیم در دو رشته ریکرو و کامپوند در بخش بانوان و آقایان از ۱۳ آذر به مدت ۵ هفته در سایت تیراندازی با کمان ورزشگاه آزادی آغاز می‌شود و تا دهم بهمن ادامه خواهد داشت.

اسامی تیم‌ها به شرح زیر است:

ریکرو آقایان:

شاتین، آبشار، خاتون خوی، فولاد مبارکه سپاهان، معراج، دانشگاه آزاد اسلامی، آریو، مس کرمان، هیئت مازندران، نفت امیدیه

کامپوند آقایان:

معراج، کمانکده تیرداد، فولاد مبارکه سپاهان، آکادمی میلاد وزیری، ایران آرچرز، پارسیان، نهالستان تاکستان، هیئت مازندران، مقاومت کرمان، کمان پارسه، هیوا آرچری، هیئت مرکزی، هیئت زنجان

ریکرو بانوان:

فولاد مبارکه سپاهان، مس کرمان، پارس شیراز، ایران آرچرز، سنگ آهن بافق، کاشی احسان آریا میبد، x۱۰، نقش جهان، آکادمی میلاد وزیری، هیئت مرکزی

کامپوند بانوان:

رادین، ایران آرچرز، نهالستان تاکستان، نقش جهان، مقاومت کرمان، هیئت زنجان، مقاومت شهرداری، هیوا آرچری