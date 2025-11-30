به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در جدیدترین گزارش رتبه بندی علوم بین رشته‌ای، ویرایش ۲۰۲۶ که توسط تایمز منتشر شد، ۲۸ رتبه در اختیار دانشگاه‌های ایران قرار گرفت که نخستین دانشگاه ایران در این رتبه بندی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با رتبه ۹۹ است.

ابن گزارش توسط تایمز و با همکاری Schmidt Science Fellows انجام شده و برترین دانشگاه‌های جهان را در حوزه علوم بین رشته‌ای شامل ۹۱۱ موسسه آموزش عالی و پژوهشی از ۹۴ کشور معرفی می‌کند.

از جمع دانشگاه‌های برتر علوم بین رشته‌ای جهان، تعداد ۲۸ دانشگاه در اختیار ایران است، نخستین دانشگاه ایران در این رتبه بندی عبارت از دانشگاه صنعتی امیرکبیر است که موفق به کسب رتبه ۹۹ شده است. رتبه‌های دوم و سوم در سطح ملی به دانشگاه شهید بهشتی با رتبه جهانی ۱۴۷ و دانشگاه شیراز ۱۹۶ تعلق دارد.

طبق این گزارش در دامنه ۳۵۱-۴۰۰ دانشگاه گلستان و در دامنه ۴۰۱-۵۰۰ به ترتیب نام دانشگاه‌های بوعلی سینا، رازی، کردستان، محقق اردبیلی، ارومیه و یزد دیده می‌شود و رتبه دانشگاه‌های حکیم سبزواری، صنعتی کرمانشاه، خوارزمی، خواجه نصیر طوسی، پیام نور، شهرکرد و قم در دامنه ۵۰۱-۶۰۰ قرار دارد.