سفیر ایران در عراق در دیدار با مسئولان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، بر لزوم توسعه همکاریهای نوآورانه و فناورانه تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در دیدار سفیر ایران در عراق با رئیس و مدیران پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، بر دیپلماسی دانشبنیان و توسعه همکاریهای نوآورانه و فناورانه تأکید و نیازهای فوری کشور عراق در حوزههای نانو، هیدروپونیک، کشتبافت و انرژیهای نو و فناوریهای نوظهور اعلام شد.
محمد کاظم آل صادق، سفیر ایران در عراق با حضور در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در نشستی با رئیس، معاونان و مدیران پارک، ظرفیتهای یکدیگر و راهکارهای توسعه فعالیتهای دانشبنیان در کشور عراق را بررسی کردند.
در این دیدار، علی اسدی، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با قدردانی از حضور ارزشمند سفیر ایران در عراق در پارک دانشگاه تهران، بر اهمیت و نقش دیپلماسی نوآوری، فناوری و اقتصاد دانشبنیان تأکید کرد.
اسدی، با تشریح وضعیت کنونی پارک و روند رو به رشد واحدهای فناور، گفت: پارک با برنامهریزی منسجم در حوزه بینالملل در نظر دارد، با ایجاد بستر لازم برای حضور شرکتهای فناور در کشورهای همسایه، از جمله توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری در کشور عراق اقدام کند.
رئیس پارک دانشگاه تهران گفت: پارک با فراهم کردن زمینهای برای ایجاد شبکهسازی میان شرکتهای فناور مستقر در پارک و بهمنظور آگاهی شرکتها از خدمات یکدیگر و ارائه خدمات نوآورانه و فناورانه به جامعه را بهطور جدی دنبال میکند.
در ادامه، محمدکاظم آلصادق، سفیر ایران در عراق با بیان اینکه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران از ظرفیتهای کمنظیری برخوردار است، از آمادگی خود برای حمایت و بسترسازی برای توسعه فعالیتهای شرکتهای دانشبنیان ایرانی در کشور عراق خبر داد.
وی با اشاره به جمعیت جوان کشور عراق و احیای ظرفیتهای زیرساختی موجود در این کشور را فرصت مهمی برای توسعه همکاریهای فناورانه با ایران دانست و خاطرنشان کرد: پارک علم و فناوری دانشگاه تهران میتواند، بهعنوان الگویی برای توانمندسازی جوانان و فارغالتحصیلان کشور عراق محسوب شود.
آلصادق در بخش دیگری از سخنان خود گفت: سالانه بیش از ۱۱ میلیون سفر در حوزه گردشگری در دو کشور ثبت شده و این ظرفیت میتواند زمینه همکاریهای خلاقانه بهویژه در بخشهای پزشکی، کشاورزی، عمرانی، تجاری و گردشگری در حوزه فناوری و نوآوری را گسترش دهد.
سفیر ایران در عراق، همچنین نیازهای فوری عراق را در حوزههای نانو، هیدروپونیک، کشتبافت و انرژیهای نو و فناوریهای نوظهور اعلام کرد.
در بخش دیگری از این نشست، معاون توسعه فناوری پارک، با اشاره به گستردگی ظرفیتهای پارک در حوزه فناوری، گفت: توانمندی شرکتهای دانشبنیان در کشور بسیار فراتر از موارد اشاره شده است و شمار فراوانی از شرکتهای خلاق و نوآور در صف ورود به پارک قرار دارند.
وی گفت: بهمنظور همافزایی و انسجام در توافقات دو طرف، ابتدا لازم هست نیازهای کشور عراق در حوزه فناوری و نوآوری بهطور دقیق بررسی و احصا شود تا شرکتها به تناسب نیاز، برای استقرار و همکاری معرفی شوند.
همچنین در این جلسه معاون اجرایی و فنی پارک بر تشکیل کارگروه ویژه برای بررسی زمینههای توسعه فعالیتهای فناورانه در کشور عراق تأکید کرد.
در این دیدار، مدیر مرکز رشد پارک علم و فناوری دانشگاه، توضیحات مبسوطی از ظرفیتها و برنامههای انجام شده در پارک ارائه کرد.
پایان بخش این دیدار، بازدید سفیر ایران در عراق از برخی شرکتهای دانش بنیان و فناور مستقر در پارک بود.