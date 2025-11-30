پخش زنده
رئیس مرکز فناوری اطلاعات سازمان هدفمندسازی یارانهها اعلام کرد: در شیوه جدید، یارانه افرادی که بهتازگی ازدواج کردهاند بهصورت خودکار از خانواده قبلی جدا میشود و برای ثبتِ شماره حساب، پیامکِ رسمی برای آنان ارسال خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل، علیرضا موسوی با تشریح جزئیات سامانه "سیمین" گفت: این سامانه که مخففِ "سامانه یکپارچه مدیریتِ یارانههای نقدی" ست، خدماتِ مربوط به ثبتنام ِیارانه نقدی، یارانه موالید و ثبت یا تغییرِ شماره حسابِ سرپرستان را بهصورت برخط انجام میدهد.
به گفته او، پیشتر، هموطنان برای اعلام شماره حساب مجبور به مراجعه حضوری به بانکها بودند، اما اکنون همه این فرآیند بدون نیاز به حضور افراد انجام میشود.
موسوی تأکید کرد: فقط افرادی باید به سامانه سیمین مراجعه کنند که از سرشماره YARANE.IRI پیامکِ رسمی دریافت کردهاند و مراجعه برای همه سرپرستان الزامی نیست.
او شایعه قطعِ یارانه در صورت مراجعه نکردن به سامانه را تکذیب کرد و گفت: تنها کسانی که نیازمندِ ثبت شماره حسابِ جدید هستند باید وارد سامانه سیمین شوند. /