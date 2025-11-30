به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در هشدار زرد شماره ۳۴ هواشناسی آذربایجان غربی آمده است: براساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی و با فعالیت امواج تراز میانی جو، وضعیت جوی استان همراه با بارش متناوب باران (در ارتفاعات و مناطق سردسیر بارش برف) و وزش باد شدید موقتی پیش بینی می‌شود.

زمان شروع مخاطره بارش باران (در مناطق سردسیر و ارتفاعات بارش برف)، وزش باد شدید و مه گرفتگی دوشنبه مورخ (۱۴۰۴/۰۹/۱۰) است که تا چهارشنبه مورخ (۱۴۰۴/۰۹/۱۲) در کلیه مناطق استان ادامه دارد.

در اثراین مخاطره احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن رودخانه ها، لغزندگی در جاده‌های مواصلاتی و کولاک برف و کاهش دید افقی وجو دارد.

در این شرایط آمادگی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران - احتیاط در تردد‌های شهری و جاده‌ای - خودداری از تردد و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و احتیاط در فعالیت‌های کوهنوردی- پاکسازی دهانه پل‌ها و لایروبی کانال‌ها و آب‌روها- اطمینان از استحکام سازه‌های موقت و تابلو‌های تبلیغاتی- توجه به توصیه‌های کارشناسان جهاد کشاورزی ضروری است.