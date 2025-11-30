پخش زنده
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه گفت: در مراسم اختتامیه دومین جشنواره بینالمللی عکس «ایران جوان» حدود ۲ هزار و ۴۰۰ عکاس، آثار تصویری خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کردند.
سجاد رحیمی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: دومین جشنواره بینالمللی عکس «ایران جوان» به همت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با محوریت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، با استقبال بیسابقه هنرمندان، روز بیستم آذرماه در محل دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه به کار خود پایان میدهد.
وی افزود: دبیرخانه این جشنواره از سیزدهم آبان تا سوم آذرماه آثار را دریافت کرده و فرآیند داوری و ممیزی این حجم از آثار هم از سوم تا پانزدهم آذرماه توسط هیئت داوران در حال انجام است و نتایج آن در مراسم اختتامیه اعلام خواهد شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه گفت: بر اساس آمار منتشره از سوی دبیرخانه، در مجموع ۱۴ هزار و ۱۲۱ اثر از سوی ۲ هزار و ۴۰۰ شرکتکننده به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.
این مقام مسئول ادامه داد: آثار دریافتی در بخش اصلی، ۴ هزار و ۵۱۶ اثر، در بخش موبایلی، ۶ هزار و ۴۴۴ اثر، در بخش بینالملل، یک هزار و ۴۹۲ اثر و در حوزه ویژه زعفران، یک هزار و ۶۶۹ اثر دستهبندی شده است.
رحیمی افزود: پس از اختتامیه، نمایشگاهی از آثار منتخب در استانهای مختلف و در مراکز علمی و عمومی برپا میشود تا این آثار در معرض دید عموم مردم قرار گیرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه گفت: هدف اصلی از برپایی این جشنواره، ایجاد یک جریان فرهنگی مؤثر بود تا بتوانیم از طریق زبان هنر و عکس، پیامهای مهم اجتماعی را به عموم مردم منتقل کنیم. مشارکت کشورهای همسایه نیز نشان میدهد که آنها نیز با چالشهای جدی در زمینه نرخ باروری مواجه هستند و این جشنواره فرصتی ارزشمند برای تبادل تجربیات میان ایران و سایر کشورهای شرکتکننده فراهم میآورد.
وی افزود: در این دوره از جشنواره، شاهد مشارکت چشمگیر هنرمندان از ۳۱ استان کشور و همچنین عکاسانی از ۱۰ کشور خارجی بودیم که نشاندهنده اهمیت موضوع و فراگیری جشنواره در سطح منطقه است.