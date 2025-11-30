هفته سیزدهم فوتبال سری آ ایتالیا با پیروزی یوونتوس و میلان ادامه یافت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

جنوآ ۲ - ۱ ورونا

پارما ۰ - ۲ اودینزه

یوونتوس ۲ - ۱ کالیاری (گل‌های یووه: کنان ییلدیز در دقایق ۲۷ و ۱ + ۴۵)

میلان ۱ - ۰ لاتسیو (گل: رافائل لیائو در دقیقه ۵۱)

* برنامه - یک شنبه ۹ آذر:

لچه - تورینو

پیزا - اینتر

آتالانتا - فیورنتینا

رم - ناپولی

* دوشنبه ۱۰ آذر:

بولونیا - کرمونزه

- در جدول سری آ تیم میلان با ۲۸ امتیاز در صدر قرار گرفت و تیم‌های رم با ۲۷، ناپولی با ۲۵، اینتر و بولونیا با ۲۴ امتیاز دوم تا پنجم هستند.