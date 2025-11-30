پخش زنده
هفته سیزدهم فوتبال سری آ ایتالیا با پیروزی یوونتوس و میلان ادامه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
جنوآ ۲ - ۱ ورونا
پارما ۰ - ۲ اودینزه
یوونتوس ۲ - ۱ کالیاری (گلهای یووه: کنان ییلدیز در دقایق ۲۷ و ۱ + ۴۵)
میلان ۱ - ۰ لاتسیو (گل: رافائل لیائو در دقیقه ۵۱)
* برنامه - یک شنبه ۹ آذر:
لچه - تورینو
پیزا - اینتر
آتالانتا - فیورنتینا
رم - ناپولی
* دوشنبه ۱۰ آذر:
بولونیا - کرمونزه
- در جدول سری آ تیم میلان با ۲۸ امتیاز در صدر قرار گرفت و تیمهای رم با ۲۷، ناپولی با ۲۵، اینتر و بولونیا با ۲۴ امتیاز دوم تا پنجم هستند.