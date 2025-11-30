به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،استاندار با تأکید بر اهمیت مهارت‌آموزی سربازان گفت: با اولویت‌بندی دوره‌های مهارتی متناسب با نیاز‌های استان و تدوین برنامه‌ای مدون، باید نظارت دقیقی بر نحوه هزینه‌کرد اعتبارات و خروجی‌های آموزشی صورت گیرد. در همین راستا، تشکیل کمیته نظارت ویژه برای پیگیری دقیق اجرای دوره‌ها ضروری است.

جعفر مردانی افزود: بر اساس تفاهم‌نامه سه‌جانبه میان اداره‌کل ورزش و جوانان، اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای و ستاد کل نیرو‌های مسلح، ۹۱ نفر از سربازان نیروی انتظامی و ۵۷ نفر از سربازان سپاه، در قالب هفت دوره مهارتی شامل طراحی سیستم‌های تولید برق خورشیدی، سیم‌کشی و برق ساختمان، ایمنی صنعتی HSE، جوشکاری، CNC، تعمیرات پکیج و تعمیرات سیستم‌های خنک کننده و کولرگازی آموزش دیده و در حال آموزش هستند. هدف‌گذاری انجام‌شده در این طرح، آموزش ۲۹۴ سرباز در سطح استان است.

طرح ملی مهارت‌آموزی سربازان (مهتا) با هدف توانمندسازی و اشتغال‌زایی جوانان و سربازان، با همکاری استانداری، اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای و اداره‌کل ورزش و جوانان و ستاد کل نیرو‌های مسلح در سطح استان چهارمحال و بختیاری در حال اجراست.