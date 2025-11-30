در دو ماه و چند روزی که از پاییزِ امسال گذشته، تنها ۶ میلی‌متر بارشِ باران در استان ثبت شده؛رقمی بی‌سابقه که باعث خشکیِ شدیدِ خاک و افزایشِ خطرِ آتش‌سوزی در مراتع و جاذبه های طبیعیِ استان می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل در دو ماه و چند روزی که از پاییزِ امسال گذشته، تنها ۶ میلی‌متر بارشِ باران در استان ثبت شده؛رقمی بی‌سابقه که باعث خشکیِ شدیدِ خاک و افزایشِ خطرِ آتش‌سوزی در مراتع و جاذبه های طبیعیِ استان می شود.

همین شرایط، باعث شد در هفته‌های گذشته، بخش‌هایی از جنگل‌های نابِ شمالِ کشورمان، بر اثر بی‌احتیاطیِ برخی، طعمه آتش شود. کارشناسان هشدار می‌دهند با توجه به این شرایط، کوچک‌ترین غفلت می‌تواند، به آتش‌سوزی‌های گسترده منجر شود.

شهامت هدایت، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل گفت: در پاییز امسال ما شرایط کم بارشی‌ها و کاهش ملموس نذولات جوی را شاهد هستیم که در تاریخ این استان بی‌سابقه است و این شرایط خشکی خاک و پوشش مراتع و جنگل‌ها نگرانی‌ها را از بابت آتش‌سوزی‌ها بیشتر کرده است.

وی افزود: باید همه مراقب باشیم تا بر اثر بی‌احتیاطی اسباب شعله‌ور شدن آتش را در طبیعت فراهم نکرده و بر اثر غفلت ما طبیعت دچار نابودی نشود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل تصریح کرد: این شرایط سخت خشکسالی همچنان در سومین ماه از پاییز ادامه دارد و بر اساس اعلام هواشناسی بارش‌ها از ۶۰ میلیمتر سال گذشته به کمتر از ۶ میلیمتر کاهش یافته و همچنان خبر‌های خوبی از بارش‌ها منتشر نمی‌شود.

هدایت گفت: با توجه به آتش‌سوزی در جنگل‌های شمال کشور، مراقبت از این طبیعت خشک بسیار ضروری است تا زمینه برای آتش‌سوزی فراهم نیاید و بهتر است مراقب چوب کبریت‌ها و ته سیگاری‌های عده‌ای باشیم تا مبادا بی‌احتیاطی آنها زمینه حریق گسترده را در مراتع و جنگل‌های استان اردبیل فراهم کند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: ما امروز در یک تقابل طبیعت و موضوع نگهداری آن روبه‌رو هستیم که اگر احتیاط را مراعات نکنیم، طبیعت را با دست خود نابود کرده و به نوعی در قبال نسل‌های آینده باید پاسخگو باشیم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل اضافه کرد: در کنار حافظان طبیعت، خود مردم و گروه‌های مختلف طبیعت دوست باید در این شرایط حساس و خطیر مراقبت‌ها و نظارت‌ها را ارتقا داده و جلوی هرگونه بی‌احتیاطی گرفته شود چرا که بر اثر خشک شدن طبیعت امکان آتش‌سوزی‌ها بسیار بالا است.