در پی افزایش نگرانی از شیوع آنفلوآنزا و برای جلوگیری از گسترش بیشتر بیماری، مدارس استان برای دومین روز تعطیل بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، اگرچه همه گیری این بیماری تنفسی، همه ساله در فصل سرد شایع است ولی عوارض بیماری ممکن است در کودکان، افراد مسن و دارای بیماری‌های زمینه‌ای شدیدتر باشد.

خوددرمانی در هر بیماری می‌تواند منجر به بدتر شدن عوارض آن شود.

کودکان از مهمترین زنجیره‌های انتقال بیماری‌های فصلی هستند که با توجه والدین می‌شود این بیماری را کنترل کرد.

برای بررسی این موضوع رحمانی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در بخش خبری صبحدم امروز حضور یافت.