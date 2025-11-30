پخش زنده
سردار حیدر هنریانمجرد گفت: با اشراف نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس یک شناور با پرچم سوازیلند (اسواتینی) با ۳۵۰ هزار لیتر سوخت قاچاق توقیف شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ فرمانده منطقه دوم امام حسن مجتبی (ع) نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار صداوسیما در ساحل بوشهر گفت: با هدف حراست، حفاظت و صیانت از مرزهای آبی جمهوری اسلامی ایران بهویژه در خلیج فارس و با رصد و اشرافی که در منطقه داریم یک شناور متخلف حامل سوخت قاچاق نفتگاز (گازوئیل) با پرچم سوازیلند (اسواتینی) شناسایی شد که با حکم قضایی توقیف و به ساحل بوشهر منتقل شد.
سردار حیدر هنریانمجرد افزود: این شناور دارای ۳۵۰ هزار لیتر سوخت قاچاقشده از ایران بود که سوخت آن نیز با حکم قضایی به کشور بازگشت و در حال تخلیه و تحویل به شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی بوشهر است.
او اضافه کرد: ۱۳ نفر از ملوانان این کشتی نیز دستگیر شدند که از کشور هند و یکی از کشورهای همسایه هستند.