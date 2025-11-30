به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ فرمانده منطقه دوم امام حسن مجتبی (ع) نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار صداوسیما در ساحل بوشهر گفت: با هدف حراست، حفاظت و صیانت از مرز‌های آبی جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه در خلیج فارس و با رصد و اشرافی که در منطقه داریم یک شناور متخلف حامل سوخت قاچاق نفتگاز (گازوئیل) با پرچم سوازیلند (اسواتینی) شناسایی شد که با حکم قضایی توقیف و به ساحل بوشهر منتقل شد.

سردار حیدر هنریان‌مجرد افزود: این شناور دارای ۳۵۰ هزار لیتر سوخت قاچاق‌شده از ایران بود که سوخت آن نیز با حکم قضایی به کشور بازگشت و در حال تخلیه و تحویل به شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی بوشهر است.

او اضافه کرد: ۱۳ نفر از ملوانان این کشتی نیز دستگیر شدند که از کشور هند و یکی از کشور‌های همسایه هستند.