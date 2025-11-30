به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، رضا محمدی شهردار منطقه۱۸ اظهار داشت : در سنوات گذشته توافقی میان مدیریت شهری منطقه و یکی از اپراتورهای تلفن همراه در محدوده جغرافیائی ناحیه ۴ منطقه صورت و بر اساس آن طرف متقاضی اخذ پایانکار می بایست مساحتی ۵۱۵۰ متر مربع را عقب نشینی و بعنوان معبر عمومی در اختیار شهرداری قرار بدهد که این امر پس از گذشت دو و نیم دهه به تعویق افتاده بود.

وی ادامه داد : در این دوره مدیریت شهری که تملک ، آزاد سازی و رفع معارضین ملکی در ۱۱ محور پیش بینی و به اجرا گذاشته شده، مراحل عدم اجرای این توافق نیز پیگیری و پس از اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح ، مساحت مذکور به همراه یک قطعه زمین دیگری در محور شرقی به مساحت ۲۶۵۰ متر مربع را آزادسازی شد.

وی افزود: قرار است در امتداد مسیر باغ راه حضرت زهرا (س) این ۷۸۰۰ متر مربع فضای در اختیار بعنوان بخشی از پیاده راه این ابر پروژه باز آفرینی مورد استفاده عموم قرار گیرد.