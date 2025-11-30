به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز گفت: در ساعت ۱:۱۵ بامداد امروز یکشنبه ۹ آذرما تماس اضطراری شهروندان با مرکز فرماندهی و کنترل ۱۲۵، مبنی بر سقوط یک دستگاه خودروی سواری کوئیک از روی پل پنجم به داخل رودخانه، دریافت شد.

بابک ربیعی افزود: بلافاصله آتش نشانان به همراه سه دستگاه خودروی نجات و دو دستگاه خودروی اطفای حریق به محل حادثه اعزام و مشغول امداد رسانی و ایمن سازی محیط کردند.

وی با اشاره به اینکه در این حادثه یک مرد حدود ۳۲ ساله به علت شدت جراحات جان خود را از دست داد، بیان کرد: نیرو‌های آتش‌نشانی تا ساعاتی پس از وقوع حادثه در محل حضور فعال داشتند و عملیات مهار مخاطرات محیطی، ایجاد حریم امن، جلوگیری از سقوط ثانویه و بیرون‌کشیدن خودرو از بستر رودخانه را با دقت و هماهنگی کامل اجرا کردند.