درخشش پینگپنگباز خراسان رضوی در رقابتهای دسته برتر بزرگسالان بانوان کشور
مهشید اشتری، پینگپنگباز خراسان رضوی، در مسابقات دسته برتر بزرگسالان بانوان کشور، عنوان سوم کشور را کسب کرد.
،به گزارش روابطعمومی هیئت تنیس روی میز خراسان رضوی، مرحله نهایی رقابتهای دسته برتر بزرگسالان بانوان کشور با حضور ۱۶ بازیکن برتر ایران در مجموعه ورزشی انقلاب برگزار شد.
در این دوره از مسابقات که در سه روز برگزار شد، مهشید اشتری نماینده شایسته خراسان رضوی با کسب ۲۷ امتیاز و نمایش بازیهای جذاب و باکیفیت، در جایگاه سوم جدول نهایی قرار گرفت.
در ردهبندی نهایی، هلیا اصغری از تهران با ۲۹ امتیاز عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد و ستایش ایلوخانی از همدان نیز با ۲۷ امتیاز نایبقهرمان شد.