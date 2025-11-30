پخش زنده
مدیرعامل راهآهن از دستیابی به سهم ۳۰ درصدی در جابهجاییهای ملی تا افق برنامه هفتم توسعه و تحقق یک گام مهم در دیپلماسی ریلی با اعزام موفقیتآمیز نخستین قطار حامل واگنهای ایرانی به ازبکستان خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، جبارعلی ذاکری، ضمن تأکید بر ضرورت توسعه حملونقل ریلی با نگاهی اقتصادی برای کسب درآمد پایدار، از تحقق دستاوردهای کلیدی در حوزه بینالمللی خبر داد.
ذاکری گفت: توسعه حملونقل ریلی حومهای و منطقهای با دستورات مستقیم رئیسجمهور سرعت گرفته است. هدف ما در این دوره، رسیدن به سهم ۳۰ درصدی از کل جابهجایی بار و مسافر کشور مطابق با برنامه هفتم توسعه است.»
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به نقش حیاتی بخش خصوصی در تحقق این چشمانداز، تصریح کرد: برای دستیابی به این افق، جذب سرمایهگذاریهای جدید ضروری است. این امر نه تنها طرحهای عمرانی را پیش میبرد، بلکه با انتقال بار از جاده به ریل، صرفهجویی چشمگیری در مصرف سوخت و انرژی ملی به همراه خواهد داشت. یکی از مهمترین محورهای گزارش مدیرعامل راهآهن، پیشرفتهای حاصل شده در تعاملات منطقهای بود.
ذاکری اعلام کرد:در چارچوب تعاملات دیپلماتیک، نخستین قطار حاوی واگنهای ساخت ایران با موفقیت به مقصد ازبکستان اعزام شد. همچنین، توافقات لازم برای عبور ایمن واگنهای استاندارد ما از مسیرهای ریلی ترکمنستان و تاجیکستان نهایی شده است.
وی خاطرنشان کرد که این توافقات، موقعیت ایران را به عنوان یک کریدور محوری در شبکه حملونقل بین آسیا و اروپا تثبیت خواهد کرد.