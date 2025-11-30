پروژه شش ساله احداث و بهسازی محور ارتباطی ابرکوه-مهردشت، با وجود تخصیص اعتبارات و پیگیری‌های مستمر مسئولان استانی، همچنان با چالش‌های اجرایی و مالی مواجه است.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، حاتمی فرماندار ابرکوه در تشریح علل کندی اجرای طرح شش ساله احداث و بهسازی محور ارتباطی ابرکوه-مهردشت، به عدم تعریف اولیه پروژه به صورت یکپارچه در راه و شهرسازی اشاره کرد و اظهار داشت: این پروژه بایستی از ابتدا تحت عنوان یک پروژه واحد تعریف می‌شد، اما رویکرد اولیه، تمرکز بر اصلاح نقاط حادثه‌خیز به صورت مقطعی و جزئی بوده است که این امر، روند اجرایی را با تأخیر مواجه ساخته است.

وی افزود: با این حال، از ظرفیت‌های موجود در این پروژه، برای ارتقای فنی مسیر و ایجاد باند دوگانه در بخش‌هایی از آن استفاده شده است.

رستگاری مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان یزد هم، در خصوص وضعیت پروژه اظهار داشت: مجموع هزینه‌کرد در این پروژه بالغ بر هشتاد میلیارد ریال بوده است، در حالی که مطالبات پیمانکار فعلی، حدود سی و پنج میلیارد ریال است. وی با اشاره به چالش‌های تأمین نقدینگی، بیان داشت: با وجود محدودیت‌های مالی، تلاش شده است تا با تأمین بخشی از مطالبات، روند اجرایی حفظ شود.

رستگاری همچنین گفت که قطعه میانی و قطعه منتهی به شهر ابرکوه، در صورت تأمین منابع و مساعدت پیمانکار، تا پایان سال جاری به بهره‌برداری برسد. وی افزود: پیمانکار در حال فعالیت بوده و منابع مالی نیز در دست تأمین است. ان‌شاءالله تا پایان سال جاری، عملیات آسفالت این قطعات به اتمام خواهد رسید.

حسینی، شهردار مهردشت، هم در این خصوص اعلام داشت: با عنایت معاونت عمرانی استانداری، مبلغ سه میلیارد ریال اعتبار به حساب شهرداری‌های ابرکوه و مهردشت واریز شده است. این مبلغ، علاوه بر یک و نیم میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته در اسفندماه سال گذشته، به منظور آغاز عملیات زیرسازی بخش منتهی به شهر مهردشت اختصاص یافته است.

وی افزود که طبق توافقات، شهرداری‌های دو شهر مسئولیت زیرسازی این بخش را بر عهده گرفته و پس از اتمام، آن را به راهداری تحویل خواهند داد.

پروژه احداث و بهسازی محور ارتباطی میان دو شهر ابرکوه و مهردشت در استان یزد، که شش سال از آغاز آن می‌گذرد، همچنان در انتظار تکمیل نهایی و ارتقاء ایمنی تردد است. این طرح که با هدف تبدیل شدن به بلوار دو بانده یا تأمین روشنایی کافی برای افزایش ایمنی طراحی شده، از مطالبات دیرینه ساکنان منطقه به شمار می‌رود. حجم بالای تردد در این مسیر، بر اهمیت و فوریت اجرای پروژه می‌افزاید، اما موانع اجرایی و مالی، روند پیشرفت آن را کند کرده است.