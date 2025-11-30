پخش زنده
امروز: -
پلیس راه مازندران در یک عملیات هماهنگ، موفق به دستگیری یک سارق سابقهدار و توقیف خودروی وی در محور کندوان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مازندران از دستگیری یک سارق سابقهدار و توقیف خودروی وی در محور کندوان خبر داد.
سرهنگ هادی عبادی گفت: با دریافت اطلاعات از مرکز فرماندهی و کنترل پلیس راه استان مبنی بر تردد یک فرد سابقهدار در حوزه سرقت با خودروی تیبا سفید در محدوده ولیآباد، تیمهای گشتی بهصورت فوری وارد عمل شدند.
وی افزود: مأموران پس از رصد دقیق مسیر و کنترل نقاط حساس محور، خودرو را شناسایی و ضمن توقف ایمن، راننده آن را دستگیر کردند.
رئیس پلیس راه مازندران با تأکید بر اجرای استانداردهای ایمنی در این عملیات، گفت: این اقدام با هماهنگی کامل مرکز فرماندهی انجام شد تا از هرگونه خطر احتمالی برای سایر شهروندان جلوگیری شود.
خودروی متوقفشده توقیف و متهم برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.
سرهنگ عبادی در پایان با اشاره به نظارت و پایش مستمر محورهای مواصلاتی توسط پلیس راه، از مسافران و رانندگان درخواست کرد در صورت مشاهده خودروها یا افراد مشکوک، مراتب را از طریق شمارههای تماس پلیس راه اطلاعرسانی کنند.