پلیس راه مازندران در یک عملیات هماهنگ، موفق به دستگیری یک سارق سابقه‌دار و توقیف خودروی وی در محور کندوان شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مازندران از دستگیری یک سارق سابقه‌دار و توقیف خودروی وی در محور کندوان خبر داد.

سرهنگ هادی عبادی گفت: با دریافت اطلاعات از مرکز فرماندهی و کنترل پلیس راه استان مبنی بر تردد یک فرد سابقه‌دار در حوزه سرقت با خودروی تیبا سفید در محدوده ولی‌آباد، تیم‌های گشتی به‌صورت فوری وارد عمل شدند.

وی افزود: مأموران پس از رصد دقیق مسیر و کنترل نقاط حساس محور، خودرو را شناسایی و ضمن توقف ایمن، راننده آن را دستگیر کردند.

رئیس پلیس راه مازندران با تأکید بر اجرای استانداردهای ایمنی در این عملیات، گفت: این اقدام با هماهنگی کامل مرکز فرماندهی انجام شد تا از هرگونه خطر احتمالی برای سایر شهروندان جلوگیری شود.

خودروی متوقف‌شده توقیف و متهم برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.

سرهنگ عبادی در پایان با اشاره به نظارت و پایش مستمر محورهای مواصلاتی توسط پلیس راه، از مسافران و رانندگان درخواست کرد در صورت مشاهده خودروها یا افراد مشکوک، مراتب را از طریق شماره‌های تماس پلیس راه اطلاع‌رسانی کنند.