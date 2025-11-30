به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمید زنگنه‌منش اظهار کرد: این پیکار‌ها پس از دو روز برگزاری با حضور ۸۰ ورزشکار در تهران به پایان رسید و خوزستان موفق به کسب یک مدال برنز شد.

وی با اشاره به موفقیت بوکسور استان، افزود: اکرم راکیان در وزن ۵۴ کیلوگرم به مقام سوم رسید. این مدال برای بوکس خوزستان بسیار ارزشمند است و ان‌شاءالله از این پس از این رشته در بخش زنان بیشتر خواهیم شنید.

زنگنه منش از برنامه‌ریزی این هیأت برای موفقیت‌های بیشتر در بخش بانوان خبر داد و بیان داشت: ابتدای راهیم و اهداف بزرگی برای این مسیر ترسیم کرده‌ایم.