پخش زنده
امروز: -
رئیس هیات بوکس خوزستان گفت: بانوی خوزستانی مدال برنز نخستین دوره مسابقات بوکس زنان ایران را از آن خود کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمید زنگنهمنش اظهار کرد: این پیکارها پس از دو روز برگزاری با حضور ۸۰ ورزشکار در تهران به پایان رسید و خوزستان موفق به کسب یک مدال برنز شد.
وی با اشاره به موفقیت بوکسور استان، افزود: اکرم راکیان در وزن ۵۴ کیلوگرم به مقام سوم رسید. این مدال برای بوکس خوزستان بسیار ارزشمند است و انشاءالله از این پس از این رشته در بخش زنان بیشتر خواهیم شنید.
زنگنه منش از برنامهریزی این هیأت برای موفقیتهای بیشتر در بخش بانوان خبر داد و بیان داشت: ابتدای راهیم و اهداف بزرگی برای این مسیر ترسیم کردهایم.